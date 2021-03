Les infos de 5h - Saint-Denis : des malades de plus en plus jeunes en réanimation

publié le 30/03/2021 à 05:34

Le pic de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été franchi alors que près de 5.000 patients sont en réanimation ce mardi 30 mars : 90% des lits sont désormais occupés en France dans un contexte de saturation des moyens médicaux. Dans une de ces unités, à l'hôpital de Saint-Denis, 20 lits sont dédiés au coronavirus : les variants frappent aussi désormais des personnes jeunes et en bonne santé.



"Nous avons un jeune patient de 30 ans dans un état gravissime", explique le chef du service, Daniel Da Silva. Ses équipes ont pris en charge "un patient de 39 ans, mais aussi des jeunes femmes enceintes de 26 et 34 ans pour des infections au virus très sévères". Certains cas marquent les esprits, regrette de son côté Jérôme Daudet, cadre de santé. "Une femme enceinte a perdu son bébé", explique le soignant.

Dans ce service, la moyenne d'âge atteint désormais de 50 ans, près de dix ans de moins que lors de la première vague. Sarah Piazza, psychologue du service, est régulièrement confrontée à la détresse du personnel inquiet et soumis à "la fatigue". "En colère, ils sont confrontés à des patients plus jeunes et à des cas encore plus violents", juge-t-elle.

