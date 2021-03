Coronavirus : Macron dévoile un nouveau calendrier de vaccination

publié le 31/03/2021 à 21:14

Le chef de l'État a précisé la feuille de route pour la vaccination en France dans les prochaines semaines, au cours de son allocation télévisée ce mercredi 31 mars. La campagne devrait s'accélerer avec la livraison des doses de vaccin. Voici les dates clés pour se faire vacciner en fonction de votre âge et votre état de santé général.

À ce jour, plus de 8,5 millions de Français ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus et plus de 2 millions la deuxième. Le 16 avril, la vaccination contre le coronavirus sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai, a annoncé Emmanuel Macron. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin.

"Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a-t-il insisté, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

"Grâce à la vaccination, la sortie de crise se dessine enfin (...) Le vaccin est efficace", explique Emmanuel Macron qui promet "d'accélérer encore et encore". "Nous allons progressivement devenir le premier continent au monde en terme de production de vaccin", a-t-il ajouté.