publié le 16/04/2020 à 10:30

C'est l’une des multiples conséquences du confinement, notre libido est en chute libre à cause du fait de rester cloisonné. Si ce sujet fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ou dans les groupes de tchats amicaux et est souvent sujet de plaisanteries, il risque de faire rire de plus en plus rire jaune au fur et à mesure que le confinement se prolongera.

Actuellement et comme vous pouvez l'imaginer, on a beau s’aimer, quand on se marche dessus à chaque instant, qu’on travaille à domicile, qui plus est avec les enfants dans le décor, on ne se trouve pas forcément dans les meilleures dispositions d’esprit pour parler câlins le moment venu.

Pour certains, le confinement peut être un accélérateur de libido mais cela ne concerne pas tout le monde et c’est précisément là qu’est le problème. Comment faire en sorte que les violons s’accordent au sein d’un couple pendant cette période de confinement ? D'autant que cette problématique n'a pas grand chose à voir avec la sexualité.

3 conseils pour éviter les problèmes dans votre couple

Dans cette période particulière que nous vivons, il y a un peu d’angoisse, certains ont peur de manquer, les débats sont parfois agressifs et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. D'ailleurs, tous les psychologues vous le diront, ce genre de situation exacerbe les problématiques. Il y a comme un effet grossissant du caractère de chacun d’entre nous.

C’est ainsi que ceux qui ont une grosse libido vont avoir des besoins encore plus importants et ceux qui sont moins gourmands sexuellement vont la mettre encore plus en sourdine. Ils auront en quelque sorte la libido en "état de sidération", pour emprunter la formule d’une psychanalyste.De ce type d’écart, peuvent ainsi naître, au sein du couple, des problèmes dont il ne faut pas exclure qu’ils laissent des traces. Voici donc trois idées pour vous permettre de les éviter.

Premièrement, il faut un respect absolu de l’intimité de chacun car nous avons plus que jamais besoin de disposer d’un territoire qui soit le nôtre. Secondo, il faut impérativement communiquer sur ses besoins durant cette période et ce n’est plus le moment de se dire : "L’autre doit me comprendre sans que je parle". Non, il faut parler et évoquer ses manques.

Enfin, il est important de se ménager des moments à deux et ce, même si c’est pour cuisiner, voir un film, parler d’un livre ou jouer tout simplement. Bien faire comprendre que la chambre parentale n’est pas un moulin est également important auprès de vos enfants donc faites en sorte que la porte soit toujours fermée.