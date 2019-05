Sexualité : comment rebooster votre libido ?

publié le 19/05/2019 à 10:47

Selon une enquête conduite auprès de 12.000 Français, plus de 20% des hommes et 30% des femmes se disent parfois concernés par des problèmes de libido. Les causes du trouble du désir sont multiples :



- Les médicaments et drogues. Si vous êtes sous anti-dépresseurs ou anti-douleur, cela peut altérer votre libido, même chose en cas de consommation excessive d'alcool.

- Le fonctionnement du couple. Si il y a une relation conflictuelle, de l'infidélité ou si la demande d'un des partenaires est excessive, le désir peut être affecté. Et par répercussions, le manque de désir de l'un peut nourrir le manque de désir de l'autre. Le docteur Corman, sexologue, explique que le risque, lorsqu'on est en couple, c'est de communiquer uniquement sur les problèmes du quotidien, de manquer de communication positive.

Il pointe aussi du doigt quelque chose à laquelle on ne pense pas : la gestion de la nudité. Paradoxalement, la nudité tue un peu le désir. Quand on est en permanence avec l'autre, en se baladant nu, on s'habitue à ne pas désirer. Selon le sexologue, il serait bon de remettre un pyjama ou de s'éloigner car la sexualité se nourrit aussi de la surprise.



- Les causes psychologiques. Ces causes s’enracinent souvent dans le passé. On interroge alors sur l'éducation, la religion. Et il y a l'anxiété de la performance qui touchent surtout les hommes. La pornographie est l'une des premières causes, paradoxale, des troubles du désir masculin.



- La physiologie. Vous souffrez d'une maladie chronique ou vous êtes tout simplement fatigué. Le conseil qui s'applique alors à tout le monde : faites du sport !