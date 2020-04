publié le 03/04/2020 à 17:35

Jusqu'ici les enfants semblaient épargnés par l'épidémie de coronavirus. Mais la mort d'un nourrisson aux États-Unis puis celle de plusieurs adolescents en Europe, dont une jeune fille de 16 ans en région parisienne, ont particulièrement choqué.

Les enfants restent cependant beaucoup moins touchés par la maladie. D'après les chiffres donnés par des recherches dans le monde entier, les enfants de moins de 10 ans ne représentent que 1% de l'ensemble des cas détectés. Selon le point de Santé Publique France du 24 mars dernier, il y a seulement 2% d'hospitalisation chez les moins de 15 ans, et 0 décès à déclarer.

Pourtant, Emmanuel Macron a justifié la fermeture des établissements scolaires en déclarant que les enfants étaient à l'origine d'une propagation plus rapide de la maladie.

En réalité, les enfants ne sont pas plus contagieux que d'autres personnes, mais peuvent contaminer plus facilement leur entourage, sans être identifiés. Car le coronavirus est plus difficile à détecter chez les plus jeunes.

Les enfants ne sont pas tous immunisés

Impossible pour le moment de dire si les enfants sont épargnés par le virus et ou s'ils ont moins de symptômes. Néanmoins, plusieurs hypothèses sont aujourd’hui envisagées par les professionnels de santé, rapportées par le Dr Arnault Pfersdorff sur un site spécialisé en pédiatrie.

Soit les plus jeunes n'ont pas un système immunitaire assez fort pour provoquer une inflammation importante des bronches, par exemple. Soit, et c'est l'hypothèse la plus probable pour les professionnels, les enfants ont été plus souvent mis en contact avec d'autres cas de coronavirus. Ce qui peut les immuniser ou leur provoquer un simple rhume.