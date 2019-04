Sexualité : comment déclencher la libido ?

publié le 13/04/2019 à 10:20

La sexualité est bonne pour la santé. 12 rapports sexuels par mois pour les hommes comme pour les femmes augmenteraient l'espérance de vie de 10 ans en bonne santé. Maintenant il existe des pilules pour les hommes qui permettent d'avoir une érection plus ferme, plus stable, mais elles ne jouent pas sur le déclenchement. Si l'envie n'est pas là, il n'y pas l'allume-feu. Pour les femmes, c'est pareil.



Alors comment déclencher la libido ? Par exemple, si vous restez une heure de plus au lit le week-end, vous avez 14% de chances supplémentaires d'avoir des câlins. Pour l'amorcer, il y a des choses très simples, et pas seulement le cerveau érotique. Le système parasympathique va faire que l'on est détendu et ainsi beaucoup plus ouvert à la gaudriole.

Par exemple, les fibres CT (fibres du "toucher-caresse, ndlr) sont sensibles aux caresses et vont réveiller soudainement la libido. De même certains mouvements au niveau des vertèbres sacrées activent le système nerveux parasympathique. Même chose pour les odeurs et les phéromones.

Il y a donc plein de petites choses pour allumer le désir en jouant avec le corps. La sexualité passe aussi beaucoup par la tête. Ainsi en faisant des jeux érotiques ou en méditant, un certain "lâcher-prise" est accessible.