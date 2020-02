Coronavirus et grippe : quelles sont les différences de symptômes ?

publié le 26/02/2020 à 06:02

Sur les dix-sept cas avérés d'infection au nouveau coronavirus depuis fin janvier, en France, un Français et un Chinois sont morts à Paris, 11 autres patients sont guéris et quatre sont hospitalisés.

La grippe, quant à elle, a causé la mort de 34 personnes en France depuis le 4 novembre 2019. 530 cas graves ont été signalés (Santé Publique France).

Les deux virus présentent sensiblement les mêmes symptômes et le mode de transmission est le même : par voie aérienne (postillon, toux, éternuement) et contact jusqu'à 1m50. Le malade ressentira de la fièvre, des courbatures, une fatigue généralisée, de la toux et de l'essoufflement. Les victimes du coronavirus peuvent également avoir une détresse respiratoire aiguë, ainsi qu'une insuffisance rénale et une défaillance multi-viscérale (lorsque les organes se détériorent).

Quand s'inquiéter ?

Selon le ministère de la Santé, il n'y a pas de raisons de vous inquiéter d'être atteint du coronavirus si vous présentez ces symptômes à moins que vous reveniez, ou êtes en contact avec quelqu'un qui revient de ces pays : Chine, Singapour, Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie, en Italie.

Enfin, si la grippe touche toutes les tranches d'âge, le coronavirus semble plus toucher les personnes à partir de 30 ans. Malgré tout, un test biologique est nécessaire pour savoir si une personne est infectée par le coronavirus.