publié le 28/05/2020 à 09:15

Ce jeudi 28 mai marque la journée mondiale d'action pour la santé des femmes. En pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, l'association "Agir pour le cœur des femmes" alerte sur ce qu'elle estime être une "bombe à retardement" : les Français ont mis leur santé entre parenthèses pendant le confinement.



Sa créatrice Claire Mounier-Vehier, cardiologue et chef de service de cardiologie au CHU de Lille, rappelle que "200 Françaises meurent chaque jour d'un problème cardiaque" à cause de "5 facteurs de risque majeur" que sont le stress, le tabac, la sédentarité, la précarité et la contraception estro-progestative. Selon elle, "le stress du déconfinement" avec "le télétravail à la maison et les enfants à gérer" est plus sensible chez les femmes car "nos artères coronaires sont très sensibles au stress et aux autres facteurs de risques".

Les symptômes de problème cardiaque sont "l’essoufflement à l'effort progressif, une douleur dans le creux du ventre et entre les épaules et une fatigabilité". Durant la période de confinement, Claire Mounier-Vehier estime que "les femmes ont eu un sur-stress avec des conséquences cardiaques et des troubles du rythme" mais que "dans 8 cas sur 10, on peut éviter cet accident en agissant sur le stress".

"On va avoir une deuxième vague", qui ne concerne pas la Covid-19

La chef de service de cardiologie au CHU de Lille se montre inquiète du fait que les Français n'aient pas consulté leur médecin durant le confinement et des conséquences que cela pourrait avoir. "On va avoir une seconde vague, elle apparaît déjà, où les gens reviennent à l'hôpital en consultation mais dans des états catastrophiques", regrette Claire Mounier-Vehier.

Par ailleurs, de nombreuses femmes en insuffisance cardiaque ne souhaitent pas se rendre à l'hôpital depuis le début du confinement, "par peur d'attraper le virus". Elle appelle donc les Françaises à appeler le Samu, en cas "de symptômes nouveaux, brutaux, intenses qui durent" et leur médecin traitant "si on a mal à la tête le matin et qu'on fait de l'hypertension".

Les problèmes cardiaques touchent toutes les femmes, à tous les âges, avec une hausse de 5% par an des hospitalisations pour infarctus chez les femmes de moins de 55 ans. L'association "Agir pour le cœur des femmes" vise à aider les femmes dans ce besoin avec sa règles des 3A : "Alerter, Anticiper, Agir".