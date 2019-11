Pourquoi trouver un médecin traitant est devenu un vrai parcours du combattant

publié le 21/11/2019 à 11:14

Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant : près d'un généraliste sur deux refuse de prendre en charge de nouveaux patients, estime l'UFC-Que Choisir dans une étude. De grandes disparités existent selon les régions.

Des bénévoles de l'association se sont présentés comme de nouveaux patients à plus de 2.800 généralistes, soit 5% de la profession, dans la majorité des départements de France : 44% des médecins ont refusé de devenir leur médecin traitant, et près d'un sur dix demande d’abord à voir le patient. En Charente, le taux monte à 78% et même 86% en Seine-et-Marne.

Motifs invoqués par les médecins : ils ont déjà trop de patients, ou ils partent prochainement à la retraite. L'association dénonce des "chiffres alarmants" : depuis 2004, le médecin traitant est une porte d’entrée dans le parcours de soin. Si le patient n'en a pas, les consultations sont plus dures à obtenir et moins remboursées. Et la tendance ne devrait pas s'inverser : le nombre de généralistes va baisser de 13% d'ici 2025, alors que les Français plus de 60 ans seront plus nombreux (+ 40%).