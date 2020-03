Coronavirus : "Il faut s'adapter toutes les heures", signale la cheffe du Samu 95

publié le 28/03/2020 à 10:35

Le numéro d'urgence médical est en surchauffe depuis le début de l'épidémie. Le docteur Agnès Ricard-Hibon, présidente de la Société de médecine d'urgence, cheffe du Samu 95, s'exprimait au micro de RTL il y a trois week-ends et ce samedi 28 mars. Malgré les conditions extrêmes de travail, elle garde le moral.

"J'ai toujours la même pêche, motivée et engagée. Nous avons un peu moins d'appels, mais des appels de patients plus sérieux et une augmentation indiscutable du nombre d'interventions des ambulances du Samu pour les patients qui décompensent sur le plan respiratoire et qui ont besoin de réanimation. On a une coopération avec certains établissements pour augmenter la capacité en lit de soin critiques pour faire face à la demande.

Face à la saturation des hôpitaux, le Samu a dû s'organiser : "Il faut s'adapter toutes les heures donc on a augmenté les capacités de réanimation. L'Agence régionale de l'Île-de-France a mis en place une cellule d'aide à la recherche des places en réanimation. Il faut appeler le 15 lorsqu'on a des symptômes qui inquiètent : gêne respiratoire ou des douleurs, mais pas lorsqu'on a des petits symptômes. Pour cela, il faut appeler son médecin traitant ou passer par des plateformes de téléconsultation", conseille Agnès Ricard-Hibon.