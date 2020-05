publié le 10/05/2020 à 12:43

5 millions de salariés ont testé le télétravail pendant le confinement. Et une majorité d’entre eux semblent séduit par le dispositif. Patrice de l’équipe de Michel Cymes, revient sur ses conséquences sur la santé. Et on ne peut pas nier que le télétravail présente de nombreux avantages.

Premier avantage, c’est que le télétravail évite le trajet aller-retour entre la maison et le lieu de travail. Le trajet est évalué en moyenne à 50 minutes pour les Français et 1h10 pour les Franciliens. Cela diminue la fatigue ainsi que les occasions d’attraper des maladies, notamment dans les transports.

D’après de nombreuses études, cela amène ainsi à une baisse de l’absentéisme, une meilleure concentration et un plaisir retrouvé de travailler. Tout cela converge vers un bienfait inestimable : la réduction du stress.

Mais il y a également des inconvénients. La liste a été faite par des comités sociaux et économiques des entreprises. Premier risque : les troubles musculosquelettiques. Les bureaux à domicile souffrent de mauvaises conditions ergonomiques. La position statique assise prolongée génère des douleurs pour le dos, le cou et les épaules et les poignées. Résultats : des cervicalgies, des lombalgies et des tendinites.

Deuxième risque : les troubles de la vision dus à un éclairage mal adapté. On peut être tenter de zapper la pause déjeuner et de passer plus de temps devant son écran. Cela se traduit par une fatigue oculaire qui peut être aggravé et tendre vers la myopie et autres problèmes de vue. L'espace de travail trop petit à la maison entraîne également plus de risques qu'en entreprise.