Coronavirus : les conseils de Michel Cymes pour surmonter son anxiété

publié le 21/04/2021 à 10:43

L'époque est anxiogène, mais voilà de quoi nous permettre de prendre du recul et d'envisager l'avenir avec confiance ! Figurez-vous qu'en faisant un peu de rangement, je suis tombé sur un vieux hors-série de Psychologies Magazine dans lequel figurait un article qui donnait quelques recettes pour relativiser... ce dont nous avons tous besoin par les temps qui courent.

Alors, ces recettes, je précise, étaient le fruit d'une double cogitation : celle d'une philosophe et d'un psychanalyste, respectivement Élisa Gaudard et Pierre Marib, pour ne pas les nommer. J'ai trouvé leur discours, en l'occurrence centré sur ce vieux serpent de mer qu'est la crise économique, intemporel et étonnamment moderne au regard de la période que nous vivons. Ces conseils, dont je me fais l'écho ce matin commencent par une nécessaire prise de distance entre la caisse de résonance médiatique et finalement soi-même.

Avoir l'audace de lire

Il faut le reconnaître, nous sommes tous pris dans la lessiveuse médiatique et l'emballement. Une même information nous revient dix fois dans la journée par le truchement de la radio, de la télé, de la presse écrite, des réseaux sociaux, sans compter le collègue de bureau qui déboule à la machine à café et vous la répète.

Pourtant, il ne s'agit que d'une seule et même info qui nous est servie en de multiples exemplaires. D'où la nécessité de s'informer autrement. RTL, bien sûr, surtout le matin. Ça paraît tout indiqué. Ça, c'est fait. Après, il faut s'éloigner de l'actualité en continu et avoir l'audace de lire, de chercher un peu de profondeur. Les livres qu'ils traitent de politique, d'économie, de sujets de société ou de faits historiques permettent de mettre en perspective ce que nous savons et nous protège de la dictature de l'instant.

Se concentrer sur son ressenti

Outre le recours à la lecture, sur quoi faut-il miser ? Et bien, il faut miser sur son ressenti. Prenez la pandémie, ça fait plus d'un an que ça dure. Mais moi, est-ce que je suis touché ? Mes proches sont-ils touchés ? Pas forcément. Il y a souvent un décalage entre la situation globale et le discours qui l'accompagne et ce que l'on vit soi-même. La réponse à cette question vous conduira à distinguer ce qui dépend de vous, de ce qui vous échappe et agir en conséquence.

Prendre un exemple : la fin de la pandémie ne dépend pas de vous. Alors, il faut arrêter de se prendre la tête avec ça, même si, bien sûr, on y pense tous. En revanche, il dépend de vous faire vacciner dès que possible, de manière à vous protéger et à atténuer votre anxiété.

Explorer le passé

Autre recette : explorez le passé. Je suis persuadé que si on demande à chacun d'entre nous s'il a déjà été confronté à des situations ou des événements pénibles, la perte d'un être cher, un problème d'emploi, une déception amoureuse ou quoi que ce soit d'autre, il répondra bien sûr par l'affirmative. Pourtant, chacun d'entre nous est là, vivant, pour avoir prouvé qu'il était capable de surmonter ces étapes.

L'épreuve que nous affrontons tous ensemble en ce moment n'est qu'un moment difficile. De plus, ce que nous avons su faire par le passé pour avancer, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le faire aujourd'hui. Encore une fois, ce que je vous dis là provient de la réflexion de personnes qui ont une profonde capacité à raisonner avant d'agir. Ce sont des conseils simples, pour ne pas dire évidents, mais que nous avons trop tendance à ignorer alors qu'ils font du bien et surtout, qu'ils ont du sens.