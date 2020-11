La traversée du deuil

publié le 26/11/2020 à 02:12

Michel a décidé de se séparer de sa compagne. Il prend cela comme une nouvelle vie qui commence, remplie de projets.

Lucilia a perdu son mari en avril dernier. Ils étaient ensemble depuis plus de 40 ans. Endeuillée et en manque de l'amour de son mari, elle a tout de même conscience qu'elle doit continuer à vivre sa vie. Le confinement ne l'a pas aidé à aller de l'avant et l'isole un peu.

La fille d'Alice a un syndrome cérébelleux depuis la naissance. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Alors qu'elle était en train de passer une évaluation de compétences, le confinement a coupé court au projet. Une période difficile pour Alice et sa fille.

Christine a perdu son mari il y a 1 an. Elle a noué une relation depuis 1 mois avec un autre homme. Christine se demande si elle doit en parler à ses enfants qui ont une quarantaine d'années.

Marie était en couple depuis une trentaine d'années. Mais sa compagne a rompu l'année dernière. Depuis quelques jours, Marie se retrouve seule dans un appartement et semble perdue.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



