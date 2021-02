Coronavirus : les conseils de Michel Cymes pour préserver sa santé mentale

publié le 17/02/2021 à 10:01

En plus des malades, la pandémie entraîne avec elle des conséquences psychiques. Il est possible, et même indispensable d’y faire face. Pour cela, il faut prendre le temps de se pencher sur le sujet et le faire en trois temps : comprendre nos émotions, s'efforcer de prendre soin, au quotidien, de sa santé mentale, et oser en parler voir se faire aider au besoin.

On ne parvient à rien de tangible si l’on ne fait pas une analyse pertinente de la situation et de nos émotions. À cet aune-là, il importe de prendre conscience que les difficultés que vous vivez sont très largement partagées.

La tristesse, voire la peur, concernent tout le monde en ce moment. Ces émotions s’imposent à chacun d’entre nous. Mon conseil : ne surtout pas les empêcher de s’exprimer. Il est une règle qui veut que moins nous laissons de place à une émotion, plus elle risque d’en prendre. Si des larmes vous montent aux yeux, laissez-les venir. Si vous ressentez le besoin de parler, trouvez une oreille attentive. Si vous avez envie d’écrire, écrivez... Ne vous empêchez de rien.

Dites-vous que la peur, si elle vous habite par moments, montre que vous êtes vivant. Elle est motrice : elle vous conduit, en toute conscience, à demeurer prudent en respectant notamment les gestes barrières.

Réorganiser ses journées

Une fois la situation admise, il faut d’abord agir sur son propre environnement. Pour ce faire, vous devez vous rapprocher des personnes que vous jugez bienveillantes et, de votre côté, pratiquer vous aussi la bienveillance. Cela passe par des petites choses : demander à une personne comment elle va, lui proposer de lui rendre service. Des actes qui feront autant de bien à vous qu’à l'autre.

Il faut ensuite porter une attention particulière à votre sommeil. Efforcez-vous de vous coucher et de vous lever à heure fixe. Oubliez les écrans deux heures avant d’éteindre la lumière. Surveillez la température de votre chambre : 18 ou 19 degrés maximum.

Enfin, s’inventer de nouveaux rituels. Le temps que nous passions au restaurant, au cinéma ou avec nos amis, nous devons le réaménager, le recycler au profit d’activités qui nous tiennent à cœur et auxquelles nous n’avons jamais consacré le temps nécessaire.

Qu’il s’agisse de la lecture, de la pratique sportive ou d’un instrument de musique, du réaménagement de votre intérieur ou de ces promenades en extérieur qui ont le double avantage de vous mettre en mouvement tout en favorisant la synthèse de la vitamine D dont il se dit qu’elle pourrait aider à faire face au coronavirus. Faites votre choix, installez de nouvelles routines pour que votre quotidien soit prévisible et, en conséquence, rassurant.

Consulter lorsque c'est nécessaire

Si cela ne suffit pas, il faut se faire aider en ayant recours à un professionnel de santé mentale. On a un petit problème, en France, avec ça : on hésite à consulter un psychologue parce qu’on se dit que les psychologues, c’est pour les fous. C’est absurde.



Je conçois qu’il soit difficile de franchir le pas quand on ne l’a jamais fait. Mais encore une fois, les exemples abondent de personnes auxquelles ces consultations font le plus grand bien. Je précise que, en plus, certaines municipalités prennent des initiatives et proposent des consultations gratuites.