Les gestes barrières font chuter le nombre de grippes, gastros et bronchiolites

Moins de grippes, gastros et bronchiolites grâce aux gestes barrières

publié le 20/11/2020 à 17:47

Les épidémies saisonnières ont quasiment disparu grâce, sans doute, aux gestes barrières. C'est l'époque où les virus d'hiver arrivent et pourtant le nombre de gastro-entérites est deux fois moins important que l'an dernier à la même époque.

Il y a moins de bronchiolites et quatre fois moins de grippes pour l'instant. On peut espérer une épidémie plus faible que d'habitude grâce, aussi, au vaccin. Déjà dix millions de Français se sont fait vacciner. Autant en un mois que dans toute la saison hivernale l'an dernier.

Le ministère de la Santé avait expliqué, mi-octobre, au début de la campagne de vaccination contre la grippe, viser "30% de doses supplémentaires cette année, soit un total de 15,6 millions de doses. Cette campagne de vaccination dure généralement quatre mois, anticipant ainsi un pic viral qui intervient généralement en janvier.