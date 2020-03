Coronavirus : le virus peut-il rester et survivre dans l'air ?

publié le 27/03/2020 à 13:09

Alors que le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 1.696 décès, soit 365 morts supplémentaires durant les 24 dernières heures, et de 29.155 cas contaminés, nombreux sont ceux à se demander s'il est possible que le Covid-19 reste en suspens dans l'air et affecte donc davantage de personnes.

Selon l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, professeur à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique qui conseille le gouvernement, "l'aération des locaux où peuvent se trouver des cas contaminés est très importante". Il ajoute que qu'"on ne peut pas exclure, notamment lorsqu'on fait des soins sur des patients [...] que des particules virales partent en suspension dans l'air".

Face à ce constat, Arnaud Fontanet rappelle que "les mesures barrières sont indispensables pour se protéger, en particulier pour les soignants qui sont au contact des malades". Selon lui, "l'aération des espaces en ouvrant les fenêtres est très importante car c'est une façon d'évacuer très rapidement des particules en suspension". À l'air libre dans les rues de l'Hexagone, il est impossible que le virus circule car "les concentrations sont infinitésimales". "Ce n'est pas du tout un risque" rassure l'épidémiologiste.

Quelle est la durée de vie du coronavirus ? Crédit : Passeport Santé