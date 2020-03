et Vincent Derosier

publié le 25/03/2020 à 13:30

Moins le confinement sera respecté, plus il va durer. Ce mercredi 25 mars, le comité scientifique préconise sa prolongation sur une durée totale de six semaines et l'exécutif se fonde sur cet avis pour prendre des décisions. Mais si l'avis des blouses blanches est essentiel aux yeux du gouvernement, à la fin, ce sera toujours Emmanuel Macron qui tranchera.

C'est pour cette raison que le ministre de la Santé Olivier Véran rappelle sans cesse que l'avis du Conseil scientifique (CS), créé au début du mois de mars, n'est pas un avis ferme, ni une prédiction, mais une estimation parmi d'autres. Un ministre précise qu'il ne faut pas se tromper sur le rôle de ce conseil qui éclaire le gouvernement mais qui ne se substitue pas à lui.

Selon un proche d'Emmanuel Macron, cette position de l'exécutif lui permet de garder une forme de contrôle et de ne pas s'enfermer dans un calendrier trop précis. Chaque ministre a d'ailleurs été prié de plancher sur des hypothèses de sortie de crise dans son domaine. Enfin, cela est aussi une manière de pousser les Français à respecter les règles de confinement. "On a bien installé dans la tête des gens que ce n'était qu'un début", prévient même un ministre.

