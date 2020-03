publié le 25/03/2020 à 06:03

L'épidémie de COVID-19 se propage en France. Il y a une semaine, les autorités ont ordonné le confinement des Français. Le but : ralentir la propagation du virus en limitant au maximum les contacts entre les individus. Car le virus est très contagieux et se transmet essentiellement par voie respiratoire et par contact physique.

Dans le détail, la transmission par voie respiratoire se fait dans les gouttelettes de salive expulsées par le malade, par exemple quand il tousse. Les scientifiques estiment que cela nécessite une distance de contact rapprochée. D'où les consignes des autorités de se tenir à une distance d'au moins un mètre les uns des autres, notamment dans les files d'attente des supermarchés ou des pharmarcies.

En outre, on peut être contaminé en touchant un objet infecté puis en portant sa main à son visage (yeux, nez, bouche...).

Détectable jusqu'à 2 à 3 jours sur des surfaces en plastique

Ce qui nous amène à une autre interrogation : le virus peut-il survivre sur des surfaces ? C'est ce que semble montrer une étude publiée mardi dans la revue américaine NEJM et menée par des scientifiques des Centres de contrôles et de prévention des maladies (CDC).

Les résultats indiquent que le nouveau coronavirus est détectable jusqu'à deux à trois jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable, et jusqu'à 24 heures sur du carton. Il faut bien noter que ces durées maximales ne sont que théoriques, puisque réalisées en conditions expérimentales.

"Ce n'est pas parce qu'un peu de virus survit que cela est suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. En effet, au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n'est probablement plus contagieux", nuancent les autorités sanitaires françaises sur le site officiel gouvernement.fr.

Le coronavirus peut-il circuler dans l'air ?

Autre inquiétude : le coronavirus peut-il circuler en suspension dans l'air et peut-on être contaminé de cette manière ? Cette question importante intrigue les scientifiques et a été relancée par une étude cette semaine, mais sans pouvoir être tranchée à ce stade.



Dans une étude, des chercheurs ont montré que le virus pouvait survivre pendant trois heures sous la forme de particules suspendues dans l'air (ce qu'on appelle "aérosol"). Pour cela, ils ont projeté le virus dans l'air par nébulisation avec une sorte de vaporisateur. Mais d'autres chercheurs soulignent que les conditions de l'étude ne correspondent pas vraiment à ce qui se passe dans la vie réelle.



En effet, quand un malade tousse ou éternue, "les gouttelettes tombent au sol assez rapidement par rapport à un aérosol" car elles sont plus grosses et donc plus lourdes que celles qui composent un nuage vaporisé, a indiqué le professeur Paul Hunter, de l'université britannique d'East Anglia.



Et de conclure : "Les aérosols ne constituent pas un modèle particulièrement valide de transmission".

L'importance des mesures-barrières

Face à ces différents modes de contagion, les autorités sanitaires insistent sur l'importance des mesures-barrières : éviter de se serrer la main et de s'embrasser, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir jetable, porter un masque si on est malade. Et surtout : rester chez soi.