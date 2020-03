publié le 27/03/2020 à 08:52

Hôpitaux surchargés, manque de matériel et de personnel... Alors que la France tente de faire face à l'épidémie du coronavirus, l'hôpital est au bord de la rupture. Romain Dufau, chef du service des urgences de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy, décrit la saturation des services hospitaliers en Seine-Saint-Denis.



"Nous on intube environ 3 à 4 malades par jour et 5 ou 6 par jour à Avicenne. Donc ça veut dire que tous les jours on a besoin de 10 lits de réanimation. Par exemple, ici à Jean Verdier, on a une salle de réveil qui a 14 places de réanimation mais comme on n’a pas les infirmières pour la faire tourner et bien ça ne peut pas ouvrir. C’est crucial qu’on ait des places de réanimation et des machines (...)"

Malgré ces conditions difficiles, Romain Dufau assure que tout le monde est pris en charge. " Aujourd’hui, on ne limite pas les soins. On se débrouille, on cherche des places, c’est compliqué mais on arrive à trouver les quelques places qui restent. Mais c’est vraiment une course contre la montre, une course contre le virus.

"Beaucoup de jeunes"

"Mais en tout cas nous, là où on est surpris c’est qu’il y a beaucoup de jeunes. On ne s’attendait pas à ça, on pensait avoir comme pour la grippe beaucoup de gens âgés avec des maladies chroniques mais en fait il y a beaucoup de jeunes et c’est très contagieux. Il va falloir vraiment tout faire pour libérer des lits de réa parce que ce serait inadmissible qu’en France un gars de 28 ans ne trouve pas de respirateur et doivent décéder dans un couloir des urgences parce qu’il n’a pas de respirateur", alerte-t-il.