publié le 22/03/2020 à 15:00

La France aura-t-elle à choisir entre ses malades faute de respirateurs ? Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, ce dimanche 22 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a martelé : "Nous faisons le maximum pour que cette situation ne se présente pas".

"Quand je dis depuis des semaines que la France se prépare, quand nous avons demandé à tous les hôpitaux d'arrêter toute activité programmée, lorsque nous faisons appel à la réserve sanitaire -qui est riche de près de 40.000 personnes-, lorsque nous passons des commandes de milliers de respirateurs... C'est pour être capable de faire face, le plus possible, aux difficultés et aux tensions qui sont localisées dans certains territoires", a-t-il insisté.

"J'ai demandé à ce que des cellules éthiques soient mises en place dans tous les hôpitaux pour pouvoir accompagner les soignants dans ce type de décisions si elles devaient arriver à se poser", a-t-il précisé, si la question du tri venait à se poser. "Nous faisons tout pour être en mesure d'y échapper. Je ne peux pas vous dire les yeux dans les yeux que ça n'arrivera pas. Nous faisons le maximum pour que cette situation ne se présente pas", a-t-il rassuré.

Face à l'afflux de patients dans les hôpitaux du Grand Est, il répond : "Nous avons été obligé de transférer des patients par hélicoptère, par avion sanitaire, même de transférer certains patients à l'étranger". "Quand une épidémie frappe, vous pouvez avoir tout préparé, vous pouvez vous retrouver dans une situation de tension extrême, a-t-il conclu.