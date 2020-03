Coronavirus : un collectif propose de faire passer le bac en contrôle continu

publié le 27/03/2020 à 10:41

Avec la crise du coronavirus et les mesures de confinement, ce sont des milliers de lycéens et de lycéennes en France qui ne peuvent pas se rendre en cours. Alors que cette année 2020 est décisive pour leur scolarité : c'est celle du baccalauréat. Mais comment s'y préparer au mieux avec un retour probable en classes début mai, après la fin du confinement et à un mois de ces épreuves tant redoutées ?

Pour le député Matthieu Orphelin (Maine-et-Loire) et un collectif de professeurs, élèves et parents d'élèves, il faut faire passer le bac de cette année en contrôle continu. "Avec un collectif de professeurs, élèves et parents d’élèves, nous avons mis en consultation le 23 mars la proposition de remplacer, en tout ou partie, les épreuves du baccalauréat 2020 par des épreuves en contrôle continu", écrit-il dans son communiqué.

"470 réponses" ont été répertoriées après la mise en ligne de la proposition de Matthieu Orphelin et du collectif. "J’espère que les concertations actuellement menées par le Ministre de l'Éducation nationale avec les organisations syndicales et les représentants d’élèves et de parents d’élèves seront fructueuses et qu’une telle décision consensuelle pourra être annoncée dès la semaine prochaine", poursuit le député avant de conclure : "En cette année exceptionnelle, n’ayons pas peur de confier aux équipes pédagogiques la responsabilité de faire du sur-mesure, ils en ont l’habitude !".