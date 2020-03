Coronavirus : qu’est-ce que le stade 3 ?

publié le 03/03/2020 à 12:15

L’inquiétude grandit à mesure que l’épidémie du nouveau coronavirus se propage en France. De quoi laisser pressentir l’introduction du stade 3 ou phase épidémique du seuil d’alerte sanitaire ? En cause : le Covid-19 circule au-delà des clusters, foyers où l'on observe des chaînes de transmission du virus. En effet, depuis ce lundi 2 mars, des cas isolés sont enregistrés, notamment à Henin-Beaumont.

Dimanche 1er février, on comptait deux clusters enregistrés dans l’Oise et en Haute-Savoie. Aujourd’hui, c’est un troisième foyer épidémique qui se concentre sur le Morbihan alors que des cas isolés sont identifiés dans diverses régions françaises. Le déclenchement du stade 3 ne serait plus qu’une question de quelques jours : dans ce cas, des mesures drastiques seraient appliquées sur tout le sol français, même en dehors des foyers épidémiques.

Circulation active du virus et prolifération des cas

La phase 3 indique que le virus circule activement sur le territoire et que le nombre de contaminations augmente rapidement : le "stade épidémique" est alors atteint, comme c'est le cas en Chine actuellement. S'ensuit une série de mesures qui ne visent plus à "freiner la propagation sur le territoire" comme en phase 2, mais de limiter la vague épidémique, rapporte La Voix du Nord.

"On a des clusters, c'est-à-dire des foyers à différents endroits du territoire. Le jour où le virus va circuler sur l'ensemble du territoire, on sera là dans une phase épidémique", a indiqué, lundi 2 mars sur franceinfo, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. "Dès lors que le virus est circulant, et probablement au moment où nous entrerons dans une phase épidémique pleine et entière, nous aurons tendance à ce que ce ne soit plus que les patients les plus graves qui soient soignés à l'hôpital, et que les patients les plus légers (...) restent chez eux pour être soignés en ambulatoire", a-t-elle poursuivi.

Des restrictions sur tout le territoire

Pendant cette phase, qui peut durer entre 8 et 12 semaines, les autorités mobilisent "tous les secteurs de l’offre de soins", "établissements de santé les professionnels de santé libéraux, les services de soins à domicile et potentiellement les services d’aide à domicile", rapporte La Voix du Nord. En d'autres termes, toutes les mesures actuellement appliquées (stade 2) dans les clusters seront généralisées à tout le territoire français : restriction de déplacement, confinement, fermetures d'établissements publics, etc.

Par ailleurs, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a expliqué sur Europe 1 que d'éventuelles restrictions en termes de transports (fermetures de gare et des arrêts de lignes spécifiques, par exemple) pourraient être appliquées. "Nous nous préparons toujours dans le monde des transports à toute éventualité. Des restrictions de transports pourraient être envisagées, dans la version la plus maximaliste des plans de continuité", a-t-il indiqué.

Dans le monde, on compte désormais 3.000 décès et près de 86.000 infections. En France, l'épidémie a fait un troisième mort ce lundi et 130 cas ont été enregistrés dans douze régions au total. Si la phase épidémique peut être déclenchée d'un jour à l'autre, Sibeth Ndaye s'est voulue rassurante : "À ce stade, il n'y a pas d'épidémie au sens médical du terme" en France. "Nous savons que la situation est très évolutive et donc, je ne peux pas donner d'affirmations définitives", a conclu la porte-parole du gouvernement.