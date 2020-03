Coronavirus : combien de temps l’épidémie peut-elle durer ?

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

publié le 05/03/2020 à 14:02

Avec 285 cas en France, à ce jour, et un stade 3 qui devrait bientôt s'enclencher, l'épidémie de coronavirus pourrait s'installer dans la durée. "Nous sommes dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois", a déclaré le président de la République, mardi 3 mars.

On nous parlait de semaines, Emmanuel Macron parle de mois : "C'est ce qui me parait le plus logique", a confié ce mercredi Arnaud Fontanet, épidémiologiste et directeur du département Santé Globale à l'Institut Pasteur.

"L'interrogation, c'est le caractère saisonnier. On sait que les maladies infectieuses respiratoires font des pauses pendant les étés. Pourquoi ? Car les virus n'aiment pas la chaleur et les gens vivent moins confinés en intérieur. Ces maladies se transmettent quand les gens sont tous ensemble dans une même pièce, sans aération", a-t-il poursuivi au micro de RTL. Mais avec le retour de l'automne, quand les température vont chuter, qu'en sera-t-il ? C'est là toute l'interrogation.

Le climat est aussi un des arguments invoqués par le président américain Donald Trump : ce dernier estime que le virus devrait disparaître "d'ici avril, ou au cours du mois d'avril". "La chaleur en général tue ce genre de virus", a-t-il affirmé. À titre d'exemple, le virus H1N1 avait duré d'avril 2009 à août 2010.