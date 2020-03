Coronavirus : "Une phase qui va durer sans doute des mois", d’après Macron

et AFP

publié le 03/03/2020 à 20:08

Le président Emmanuel Macron s’est exprimé, mardi 3 mars, au sujet de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus, qui s’est nettement accélérée en France et dans le monde. À ce jour, on dénombre désormais 212 cas de contamination et un quatrième décès survenu ce matin, dans le Morbihan.

La France est "entrée dans une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois" pour lutter contre le virus, a estimé le chef d'État, au cours d'une visite du centre opérationnel du ministère de la Santé qui coordonne la gestion de la crise du coronavirus, le CORRUSS. "Nous devons tous avoir conscience que nous serons mobilisés dans la durée" et "nous sommes prêts", a-t-il affirmé.



Pour le moment, le stade 3 de l’alerte sanitaire n’a pas encore été levé. Dans le cas où il serait appliqué, plusieurs mesures contraignantes pourraient être mises en place, notamment la suspension des transports en commun et des grandes lignes ou la fermeture des établissements scolaires sur tout le territoire.