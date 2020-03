publié le 06/03/2020 à 08:34

Nicolas Dupont-Aignan déclare alerter "depuis fin janvier, non pas pour affoler, mais pour dire : 'il y a des mesures de précaution qu'il faut prendre', et j'ai souvent eu le sentiment de le faire un peu dans le désert. Pourquoi j'alerte ? Parce que depuis mi-janvier, il y a une épidémie très forte en Chine, et j'ai eu le sentiment qu'on ne prenait pas toutes les mesures."

Par exemple, "en 2009, tous les médecins de France avaient reçu un kit de l'État avec les lunettes de protection, les gants, le masque FFP2, le fameux masque qui est plus protecteur, pour que les médecins qui sont au front. (...) Souvenez-vous, à l'époque on avait beaucoup accusé Madame Bachelot d'avoir des excès de précaution."

"Ensuite, il y a eu un avis du Haut-Conseil de la Santé Publique du 1er juillet 2011 (...) qui recommande, en cas d'épidémie, que l'on ait les masques FFP2, que tous les médecins les aient. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les Français comprennent pourquoi. Parce que si le médecin ne se protège pas de l'épidémie, ensuite, soit il va en quarantaine s'il l'attrape, soit s'il ne le sait pas, il passe la maladie à ses centaines de patients."