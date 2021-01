et Benjamin Hue

publié le 05/01/2021 à 09:55

Bientôt de nouvelles fonctionnalités pour l'application TousAntiCovid. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce mardi 5 janvier sur l'antenne de RTL que l'application gouvernementale de traçage du coronavirus allait bientôt indiquer le nombre de personnes vaccinées en France au jour le jour, de la même manière qu'elle fournit déjà un certain nombre d'indicateurs permettant de suivre l'évolution de l'épidémie à travers le pays, comme le nombre de personnes infectées quotidiennement ou en réanimation.

"Cela me paraît être une très bonne idée. Je pense que nous allons le faire. On veut communiquer en transparence. Encore une fois, c'est une question de 48 heures, le temps que les systèmes d'information soient parfaitement opérationnels et vous aurez le nombre de personnes vaccinées", a assuré Olivier Véran au micro d'Alba Ventura.

Le ministre de la Santé n'a pas précisé si l'application sera alimentée par les données du système d'information "SI Vaccin Covid", opérationnel depuis lundi matin et lui-même alimenté par les médecins en ville et en Ehpad en lien avec la Caisse nationale de l'Assurance-maladie pour assurer la traçabilité individuelle et le suivi collectif de la campagne vaccinale sur tout le territoire.

Vers une pré-inscription au vaccin via l'application

Olivier Véran a par ailleurs indiqué que l'application TousAntiCovid devrait aussi être mise à contribution à l'avenir pour permettre aux Français qui souhaitent se faire vacciner de s'inscrire pour prendre rendez-vous.

"Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l’application 'TousAntiCovid’, pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s’inscrire et puissent prendre des rendez-vous", a-t-il indiqué.

Des précisions doivent être données lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur la situation épidémique ce jeudi 7 janvier.

Selon les derniers chiffres fournis par le ministre, la France a dépassé les 2.000 personnes vaccinées lundi et le rythme va rejoindre celui de nos voisins européens dans les prochains jours. L'application TousAntiCovid a été téléchargée par plus de 12 millions de Français depuis son lancement début juin.