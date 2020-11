publié le 12/11/2020 à 15:02

La refonte de StopCovid se poursuit. Dans un entretien au quotidien 20Minutes, le secrétaire d'État au Numérique Cédric O a annoncé qu'une nouvelle mise à jour de l'application, désormais appelée TousAntiCovid, allait être proposée vendredi 13 novembre au lendemain du point hebdomadaire sur l'épidémie du gouvernement.

Mise à jour du 13 novembre : la nouvelle version de l'application devrait finalement être déployée à partir de lundi.

"L’interface va changer. Nous allons mettre en avant l’attestation dérogatoire de déplacement. Trop peu de personnes savent qu’elle est désormais accessible de façon préremplie sur l’application. Vous n’avez plus besoin de renseigner vos coordonnées à chaque sortie, elles sont préenregistrées", a expliqué Cédric O au journal 20 Minutes.

Autre changement annoncé : les utilisateurs pourront désormais retrouver des indicateurs départementaux en plus des données nationales. Il sera par exemple possible de voir le délai d'attente estimé des résultats en laboratoire ou le nombre de cas déclarés localement. Des conseils personnalisés seront aussi dispensés aux utilisateurs qui se déclarent positifs dans l'application.

Vers une fonction QR code pour les bars et les restos

Le secrétaire d'État confirme également que l'équipe projet derrière l'application n'a pas renoncé à intégrer une fonctionnalité QR code pour remplacer les cahiers de rappel recensant les coordonnées des clients des bars et des restaurants lorsque la situation sanitaire permettra d'assouplir le confinement. Le gouvernement s'inspire ici de la solution mise en place au Royaume-Uni au début de l'automne.

"En Angleterre, lorsque vous rentrez dans un restaurant, vous flashez un QR code avec votre téléphone et vous pouvez ensuite être prévenu automatiquement si quelqu’un a été testé positif parmi les clients qui se trouvaient dans ce restaurant ce jour-là. On cherche à développer une fonctionnalité similaire à travers l’application. C’est une solution anonyme et cela permet d’éviter les démarchages", a dit Cédric O.

"L'intérêt sanitaire" de TousAntiCovid validé, selon Cédric O

Le secrétaire d'État s'est par ailleurs félicité du succès de l'application depuis sa relance sous la forme TousAntiCovid le 22 octobre. "Il y a une bonne adhésion des Français à la nouvelle version. Cela valide son intérêt sanitaire et c'est pour cette raison qu'on s'est fixé l'objectif d'être au minimum à 15 millions de téléchargements début décembre", a indiqué Cédric O.

Selon les données du gouvernement, plus de 8,6 millions de personnes ont activé l'application, dont quasiment 6 millions depuis sa refonte fin octobre. "Au-delà du nombre d’activations, entre 500 et 1.000 personnes sont notifiées comme étant cas contacts chaque jour et peuvent donc s’isoler et se faire tester. On a également dépassé le seuil des 40.000 personnes qui se sont déclarées positives sur l’application", a souligné le membre du gouvernement.

Malgré ces bons résultats, l'efficacité du dispositif est encore difficile à mesurer. Les détections de TousAntiCovid restent marginales par rapport aux 40.000 cas déclarés chaque jour à travers le pays ces dernières semaines. Des utilisateurs font régulièrement part de dysfonctionnements du système de traçage par bluetooth de l'application sur les réseaux sociaux. Et de nombreuses personnes affirment ne pas avoir reçu de QR code à la suite d'un test positif au Covid-19 leur permettant de se déclarer comme malade.