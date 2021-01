publié le 05/01/2021 à 08:20

Invité de RTL ce mardi 5 janvier, le ministre de la Santé Olivier Véran a défendu le calendrier de vaccination du gouvernement français, soulignant que nous sommes encore dans "une phase d'initiation (...) dont nous savions qu'elle ne serait pas massive", qui nécessite "une logistique très importante avec la fédération des Ehpad" pour vacciner en priorité les personnes les plus vulnérables qui meurent du Covid-19.

Le rythme de la vaccination contre le Covid-19 en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", a promis le ministre en réponse aux critiques. "On a dépassé les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle", a déclaré le ministre en assurant que la France allait "amplifier, accélérer et simplifier" sa stratégie vaccinale.

Le ministre de la Santé a annoncé pour cela l'élargissement du vaccin aux pompiers et aides à domiciles de plus de 50 ans et, d'ici fin janvier, pour les personnes âgées de 75 ans et plus en dehors des Ehpad. Par ailleurs, les Français qui souhaitent se faire vacciner pourront bientôt se signaler via une "inscription" sur Internet, par téléphone ou via l'application TousAntiCovid, a indiqué le ministre.

La France souhaite également accélérer le rythme de l'ouverture des centres de vaccination. "De 27 hôpitaux équipés en vaccins, nous en aurons 100 demain (mercredi, Ndlr) après-midi afin de couvrir toute le territoire", annonce le ministre. "Nous allons aussi développer les centres de vaccination destinés à la ville. La semaine prochaine, nous aurons 300 centres de vaccination. Et 500 à 600 centres de vaccinations seront accessibles en ville fin janvier".

La France va aussi amplifier les commandes de vaccin au niveau européen. "Nous avons aujourd'hui 500.000 doses par semaine de vaccins Pfizer, nous aurons bientôt 500.000 doses de vaccin Moderna chaque mois et nous sommes à l'affut pour commander un maximum de doses", a indiqué le ministre.