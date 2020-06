Coronavirus : la pancréatite aiguë, symptôme potentiel de la Covid-19 ?

publié le 15/06/2020 à 18:02

Fièvre, maux de tête, trouble de l'odorat et du goût, fatigue... La revue spécialisée Gastroenterology met en lumière un nouveau symptôme du coronavirus : la pancréatite aiguë. En effet, des chercheurs britanniques auraient découvert ce symptôme, se présentant sous la forme de violentes douleurs abdominales, chez de jeunes hommes en surpoids ou souffrant d’obésité.

D'après cette étude menée au Royal Liverpool University Hospital et relayée par plusieurs médias dont Femme Actuelle, certains patients admis au service pancréatique de l'hôpital se sont avérés positifs à la Covid-19. "Entre le 14 mars et le 30 avril 2020, 35 patients atteints de pancréatite aiguë ont été admis" à l'hôpital. 10 d'entre eux étaient positifs au nouveau coronavirus, cependant, pour 5 d'entre eux, le virus n'était la cause avérée de leur pathologie. "5 patients ont été exclus car ils présentaient une étiologie clairement définie", explique l'étude.

Les 5 patients restants, sur lesquels se portent les analyses, présentaient une inflammation du pancréas et des taux de sucre et de graisses élevés. "Les 5 patients étaient de jeunes hommes adultes (âge médian de 42 ans) qui étaient en surpoids ou obèses", explique l'étude. "Malgré la façon spectaculaire dont ces 5 patients se sont présentés, avec plusieurs mesures prédictives d'une maladie grave, leur évolution était beaucoup plus bénigne que prévue et n'était pas différente d'une attaque typique de pancréatite modérée", est-il cependant précisé.