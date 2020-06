Allergies au pollen : les symptômes peuvent "évoquer le Covid", dit un allergologue

publié le 02/06/2020 à 08:35

La France est en alerte maximale concernant les pollens, nous sommes au niveau 6 sur une échelle de 6 et la saison des allergies arrive particulièrement tôt cette année. Une apparition précoce et particulièrement intense, due, selon le Docteur Nhân Pham-Thi allergologue à Paris et chercheur à l’école polytechnique de Paris-Saclay et à l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées, au très beau temps ces dernières semaines qui "a permis la floraison. Et puis aussi probablement le confinement qui a fait que les humains se sont moins occupés des espaces verts".

Le docteur fait face à des patients "qui sont malheureusement habitués, qui se savent allergiques au pollen et qui là éprouvent de grandes difficultés. Et puis il y a ceux qui n’ont jamais eu de symptômes", explique-t-il au micro de RTL.

"Ces symptômes pour la plupart évoquent le Covid et il faut faire vraiment la différence. Il y a un abécédaire : le A pour atchoum, ce sont des éternuements à répétition. B pour bouché, le nez est obstrué. C non pas pour Covid, mais ça coule partout, le nez, les yeux. D, la différence majeure c’est que ça démange le nez, la gorge, toutes les surfaces. Le E c’est pour énerve car cela donne des troubles. F ça fatigue, donc il y a cette asthénie qui vient en même temps que cette crise d’allergie. Et G car en ce moment ce sont les pollens de graminées".

Aujourd'hui, selon le docteur, une personne sur quatre, voire sur trois, est concernée par ces allergies qui ont des liens avec le dérèglement climatique.