publié le 15/06/2020 à 10:57

Le Président de la République a fait de nouvelles annonces hier, parmi lesquelles figure, entre autres, la réouverture des restaurants et la reprise de l'école "obligatoire" dès le 22 juin mais aussi le passage en vert de l'Île-de-France.

Selon nos informations, l'attestation délivrée par l'employeur pour emprunter les transports en commun aux heures de pointe en Île-de-France, ne devrait plus être nécessaire à partir du lundi 22 juin.



L'attestation employeur est actuellement obligatoire pour emprunter les métros, les bus et les RER aux heures de pointe, soit entre 6h30 et 9h30 et de 16h à 19h. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France avait demandé ce matin sa suppression sur France 2.



L’Île-de-France étant passée en zone verte ce lundi 15 juin, le décret encadrant les transports en commun devrait être modifié dans les jours qui viennent. Néanmoins, le masque restera obligatoire dans les transports en commun, les gares et les aéroports.