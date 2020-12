Coronavirus : la France est-elle le pays le plus souple d'Europe pendant les fêtes ?

publié le 23/12/2020 à 10:42

Nos voisins reconfinent ou serrent davantage la vis pour Noël mais pas la France. Avons-nous les fêtes de fin d'année les plus "détendues" d’Europe face au coronavirus ? Évacuons tout de suite l’idée de miracle de Noël et penchons-nous plutôt sur la législation au-delà de nos frontières.

En France, si l’on sait qu’il n’y aura pas de fête pour le 31 décembre, couvre-feu oblige, la seule recommandation pour le réveillon de Noël est de ne pas dépasser les six personnes autour du sapin. En Allemagne et en Autriche, c’est neuf personnes, au Danemark, dix et à Londres comme dans le sud-est de l’Angleterre, aucune personne extérieure au foyer n’est admise. En Belgique, ce sera une seule personne en plus du foyer, deux pour celles et ceux qui vivent seuls.

Des exceptions pour le soir de Noël car, contrairement à nous, la plupart de ces pays ont reconfiné pour les fêtes. Certains d’une manière sévère comme en Italie, où les déplacements entre régions sont interdits. Même chose en Lituanie par exemple.

Des bars et de la culture à Madrid

En Espagne, les situations ne sont pas les mêmes selon les régions. La communauté autonome de Valence ferme toutes ses frontières pendant la période des fêtes alors qu’en Catalogne, les restaurants et bars ne pourront pas ouvrir en soirée.

Mais à Madrid, c’est un peu l’exception : si comme chez nous la police traque les fêtes clandestines, les bars et restaurants sont ouverts à 50% de leur capacité et les lieux de culture n’ont jamais baissé le rideau, alors que le pays a été très durement touché au printemps, un peu moins aujourd’hui.

Longtemps, la Suisse a voulu faire comme si rien n’était, avec cette polémique autour des domaines skiables ouverts. Puis, face à la flambée des cas, les autorités helvètes ont décidé mardi que les restaurants, les établissements culturels et sportifs ainsi que les lieux de loisirs devaient fermer leurs portes.

Les magasins pourront en revanche rester ouverts, mais en limitant les capacités. Ces restrictions sont instaurées au moins jusqu'au 22 janvier. La France est donc, malgré le couvre-feu, légèrement plus flexible que ses voisins.

La France peut-elle se le permettre ?

Si l'on compare les chiffres des nouveaux cas journaliers par rapport à ceux de nos voisins européens, la France s'en tire bien. Selon les chiffres de l'université John-Hopkins, rassemblés par le site Our World in data, la France présente près de 218 nouveaux cas par jour pour un million d’habitants. En Allemagne, ce sont 301 cas par million d’habitants par exemple.



La France est sur un chemin de crête mais autorise, à doses concertées, les messes de minuit. Au Vatican, la messe de minuit sera avancée à 19h30. Le miracle de Noël se fait attendre.