Coronavirus : les cinémas et théâtres sont-ils fermés partout en Europe ?

publié le 17/12/2020 à 10:34

Des représentants des industries du théâtre et du cinéma ont manifesté leur mécontentement après que leur réouverture, initialement prévue le 15 décembre, ait été repoussée jusqu'au 7 janvier au moins. Le Premier ministre, Jean Castex, a réaffirmé son attachement au secteur culturel français, et assuré que, en décidant de maintenir fermés les théâtres et cinémas, la France ne faisait que s'aligner sur ses voisins européens.



Ce n'est en réalité pas le cas, et on peut se demander si Roselyne Bachelot n'a pas induit le chef du gouvernement en erreur. "Je note que les lieux culturels sont fermés partout en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Italie… le même diagnostic aboutit à la même politique de prévention", déclarait la ministre de la Culture à l'antenne de BFMTV le 11 décembre.

Des règles variables au sein des pays

S'agissant de l'Allemagne et de l'Italie, la politique est en effet la même qu'en France. Au Royaume-Uni, c'est plus complexe. Londres a espéré rouvrir ses espaces culturels, mais a finalement décidé d'une fermeture du 16 décembre au 7 janvier en raison de la hausse des contaminations.

En Irlande, en revanche, les cinémas et musées ont rouvert, mais pas les théâtres. En Autriche, les musées et bibliothèques sont ouverts jusqu'au 23 décembre, précise Le Figaro, et en Belgique les musées ont le droit d'accueillir du public.

Il y a cependant des différences à l'intérieur des pays. En Espagne, les lieux culturels sont ouverts à Madrid, tout comme à Barcelone, mais une jauge de 50% est imposée dans la ville catalane. Au Portugal, il existe trois zones différentes, selon les niveaux de contamination. Dans les zones "alerte extrêmement élevée", les centres culturels sont ouverts mais doivent fermer à 22h30.

Pas de risque spécifique avec des protocoles sanitaires

Pour appuyer sa décision de garder les lieux culturels fermés, Jean Castex évoque des études internationales. Il en existe surtout une, parue en mai dernier dans le magazine Nature, pour laquelle les chercheurs ont étudié les données de déplacements de 98 millions de personnes dans 10 grandes métropoles.

Si les restaurants, hôtels et salles de gym apparaissent comme des lieux de contamination, ce ne serait pas le cas des lieux culturels, tant que le port du masque, la distanciation et l'aération sont respectés.