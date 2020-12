Coronavirus : non, le vaccin Pfizer ne fait pas perdre connaissance

publié le 22/12/2020 à 11:09

En pleine crise sanitaire, les fausses informations concernant les vaccins vont bon train ces derniers jours. Une vidéo montrant une infirmière faire un malaise après s’être fait vacciner a été visionnée plus de 300.000 fois sur les réseaux sociaux et intensifie l'idée selon laquelle le vaccin contre la Covid-19 serait plus que jamais dangereux.

Jeudi 17 décembre, il y a foule dans la salle d’accueil de l’hôpital de Memorial, à Chattanooga, quatrième ville de l'État du Tennessee, aux États-Unis. Depuis le lancement de la campagne de vaccination 3 jours plus tôt, les médias américains diffusent des bras piqués à travers tout le pays afin d’exposer l’effort collectif et la non-dangerosité du produit. Ce jour-là, Tiffany Dover, une infirmière, vient témoigner sa foi dans le vaccin après s'être fait injecter une dose de Pfizer-BioNtech.

Mais, quelques secondes plus tard, elle commence à se toucher le front, la température semble plus élevée d’un coup, elle sent le vertige venir, finit par se lever avant de s’écrouler et d'être repris par ses collègues en blouse blanche. La caméra d'une chaîne locale détourne alors pudiquement l’objectif. Beaucoup commencent alors à prétendre que le vaccin est dangereux mais l'infirmière contredit ces spéculations en affirmant être sujette à des malaises vagaux.

Cette infirmière du Tennessee s’exprime juste après avoir reçu le vaccin à ARN de Pfizer... pic.twitter.com/rkuSCJ8FIG — Dr. Gonzo (@DocteurGonzo4) December 18, 2020

Un malaise dû aux réactions de l'organisme

Comme l’explique l’AFP factuel dans un article consacré à cette intox, ce type de malaise, habituellement sans gravité, peut arriver "parce que l'organisme surréagit à certains stimuli, comme la vue du sang ou un stress émotionnel très intense". La pression artérielle et le rythme cardiaque baissent soudainement, ce qui peut causer une brève perte de conscience.

D’ailleurs quelques minutes plus tard, Tiffany Dover explique devant les caméras d’une chaine locale les raisons de sa perte de connaissance : "J'ai des antécédents de réaction vagale excessive, et du coup, si j'ai mal à cause de quoi que ce soit, je peux tomber dans les pommes". Forcément ce démenti sur un quelconque effet secondaire soudain du vaccin n'a pas calmé les anti-vaccins les plus radicaux.

On trouve en effet des réactions tout en nuances, comme cette publication Facebook où un internaute écrit : "Regardez cette infirmière s'évanouir après avoir reçu le vaccin contre la Covid. Mais il est sûr, hein ? Ça va devenir un génocide si les gens continuent à écouter ces dictateurs enragés".

Or, les effets indésirables observés lors des essais cliniques du vaccin Pfizer ont été précisément examinés par l'agence américaine du médicament (FDA) et il s’agit avant tout d’une douleur au bras persistante quelques jours. En clair, ce n’est pas parce qu'une information est diffusée sur les réseaux sociaux qu'elle est vraie et partager n’est

pas obligatoire.