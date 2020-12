Vaccin contre la Covid-19 : un passeport vert est-il envisageable ?

publié le 18/12/2020 à 13:12

Les centristes de l'UDI proposent un passeport pour les personnes qui se feront vacciner, afin que celles-ci puissent accéder en priorité aux lieux publics ou encore aux lieux culturels. Pour certains il s'agit d'une proposition de l'OMS mais qu'en est-il réellement ?

Valérie Six s'attendait-elle à devenir l'une des grandes provocatrices de l'année 2020 en France ? Mercredi, Jean Castex a présenté à l'Assemblée la stratégie de vaccination du gouvernement. Pour faire monter la sauce, l'UDI a une idée et cette dernière va être exprimée à la tribune par la députée du Nord Valérie Six : "Nous pourrions aussi prendre l'exemple sur l'Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, leur permettant de se rendre dans des lieux de culture, au restaurant, en définitif de retrouver une vie normale. Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner", a déclaré la députée.

Autant dire que cette proposition a provoqué de vives réactions : "passeport vert tyrannie", "passeport vert jamais ça" ou même encore "passeport vert rentre chez toi". La chose intrigue, énerve, mais pour l'heure, il ne s'agit que d'une proposition. L'idée israélienne a été annoncée la semaine dernière. En Israël, c'est un peu comme en France, il y a 50 à 75% de la population qui est sceptique envers les vaccins donc il faut les séduire et c'est l'idée d'un tel document.

Nous ne recommandons pas les passeports d'immunité La responsable des urgences de l'OMS Europe





Si vous êtes vaccinés, vous pouvez avoir le droit d'assister à des événements culturels, d'aller au restaurant, de ne pas se mettre en quarantaine après avoir été contact avec un porteur confirmé du virus, voyager sans faire de test avant. La mise en place d'un passeport vert peut-elle diviser le pays ? C'est une vraie polémique moderne.

Depuis le début de la pandémie on fait dire tout et surtout n'importe quoi à l'OMS. Sur ce sujet pourtant, elle n'est pas vraiment claire. Selon nos confrères d'Euronews, lors d'un point-presse de l'Organisation Mondiale de la Santé, à Copenhague le 4 décembre dernier, la responsable des urgences de l'OMS Europe a évoqué ces passeports de santé. Elle a par ailleurs dit : "Nous ne recommandons pas les passeports d'immunité et nous ne recommandons pas les tests comme moyen d'empêcher la transmission à travers les frontières.

Un passeport qui pose des problèmes d'éthique

Cela signifie qu'ils encouragent les états à se mettre d'accord en fonction des risques Covid de chacun. Le problème c'est, qu'en même temps, l'OMS a signé un rapport avec l'Estonie en octobre pour collaborer à l'élaboration d'un certificat de vaccination numérique, afin de mettre fin aux restrictions provoquées par la pandémie. On se souvient de la compagnie australienne Qantas qui, en novembre, ne voulait que des passagers vaccinés à bord.

Tout cela pose des questions éthiques : une université britannique a publié un rapport le 3 décembre sur l'impact que les passeports de santé numériques auraient sur les droits de l'Homme. Certaines personnes pourraient donc se déplacer librement, ce serait le cas de ceux qui auraient été testés négatif à la Covid-19 ou qui auraient été vaccinés, en revanche, d'autres ne seraient pas autorisés à voyager et donc à accéder à des lieux spécifiques. Parmi eux, des églises, des sites sportifs et d'autres zones de rassemblement. L'idée est explosive, et il y a de grandes chances pour que le débat revienne vite sur la table.