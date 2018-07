publié le 12/07/2018 à 11:26

C'est ce qui a causé la mort de Naomi Mussenga, cette jeune femme décédée en décembre dernier après un appel au SAMU qui n'a pas été pris au sérieux. Le Parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire pour non assistance à personne en péril et homicide involontaire.



Pratique et efficace, il est couramment utilisé pour soulager une douleur passagère. Le paracétamol, que l'on trouve notamment dans le Doliprane, est loin d'être un médicament anodin, comme l'explique le professeur Michel Reynaud, président du Fonds Action addiction. On en trouve aussi dans l'Efferalgan, le Dafalgan, le Fervex ou l'Actifed, des médicaments vendus sans ordonnance.

"Le paracétamol est le médicament le plus vendu et le plus consommé en France, il a une image d'innocuité, de non-dangerosité absolue, alors que c'est un médicament très dangereux". Sa dangerosité vient du fait que sa "dose létale est très proche de la dose thérapeutique". Quand il est pris en quantité un peu plus importante et pendant plusieurs jours, au delà des 3-4 grammes autorisés, il finit par attaquer le foie, souligne le médecin.

"Les hépatologues nous ont expliqué que c'était une des principales causes de greffe du foie. Il y a un aveuglement sur les risques de ce produit qui est tout à fait important. Il y aurait des mesures à prendre et je ne comprends pas qu'elles ne soient pas prises" a déclaré le médecin.