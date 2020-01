Pourquoi Advil, Paracétamol et Aspirine ne sont plus en libre-service

publié le 15/01/2020 à 06:15

Dès ce mercredi 15 janvier, les anti-douleurs contenant du paracétamol, de l'ibuprofène ou de l'aspirine ne sont plus en libre-service. L'objectif de cette mesure annoncée mi-décembre par l'Agence du médicament (ANSM) est de limiter les usages risqués de ces médicaments vendus sans ordonnance.

En cas de maux de tête, il faudra donc s'adresser à votre pharmacien. Comme le rappelle l'ANSM, il est question de "favoriser le bon usage des médicaments sans ordonnance en renforçant le rôle de conseil du pharmacien". En effet, l'agence rappelait en décembre que le paracétamol (Dafalgan, Doliprane, etc.) et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène et aspirine) sont "les médicaments les plus utilisés en automédication".

Par ailleurs, un message "surdosage = danger" sera apposé dans les prochains mois "sur les boîtes des médicaments contenant du paracétamol afin d'alerter" sur les risques" qu'ils représentent.

15 janvier 2020: fin du libre accès des #médicaments avec du #paracétamol et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens #ibuprofène #aspirine



👉 Favoriser le bon usage des médicaments sans ordonnance en renforçant le rôle de conseil du pharmacien



↪️ https://t.co/LWcxfezeKl pic.twitter.com/ebpoX1tOcd — ANSM (@ansm) 17 décembre 2019

En cas de surdosage, le paracétamol peut se révéler particulièrement nocif pour le foie, notamment chez les personnes souffrant de dénutrition et d'alcoolisme. C'est la première cause d'hépatite fulminante, c'est-à-dire de destruction massive du foie qui nécessite une greffe d'urgence. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, eux, peuvent provoquer des infections sévères à l'origine d'hospitalisations, de séquelles et de décès.