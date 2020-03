Combien de temps le coronavirus survit-il en fonction des surfaces ?

publié le 14/03/2020 à 10:30

Si le coronavirus peut s'attraper par contact physique, salivaire, ou via les postillons d'une personne contaminée, il peut également s'attraper au contact de certaines surfaces.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "la durée de vie du Covid-19 sur les surfaces n'est pas certaine, mais il semble perdurer comme les autres types de coronavirus." Selon les surfaces et les premières études sur le nouveau coronavirus, ce dernier peut survivre quelques heures voir quelques jours. Sa survie peut aussi varier de conditions environnementales comme la température ou le taux d'humidité.

L'OMS recommande des nettoyer les surfaces susceptibles d'être infectées avec un simple désinfectant sans oublier de se désinfecter également les mains et d'éviter tout contact avec la bouche, le nez et les yeux. Quant aux colis, toujours selon l'OMS, le risque de contamination au coronavirus serait très faible étant donné que le colis a été déplacé et exposé à différents environnements.

Selon une étude scientifique américaine, reprise par le Huffington Post, "le nouveau coronavirus pourrait survivre 4 heures sur le cuivre, 24 heures sur le carton et 2 à 3 jours sur le fer et le plastique." Cette étude a été publiée le 10 mars sur le site de prépublication scientifique "medRxiv" avant d'être relue pour être publiée dans la revue scientifique New England Journal of Medicine.

Enfin, s'agissant du téléphone portable, d'après un article du New York Post qui cite une étude allemande, le coronavirus pourrait y survivre pendant neuf jours.