publié le 19/05/2020 à 11:33

Depuis dix jours, la France sort petit à petit de sa torpeur, avec inquiétude et prudence. La vie des Français restera bouleversée tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le coronavirus.

Aux États-Unis, l'entreprise Moderna affirme avoir des premiers résultats positifs après avoir testé un vaccin sur plusieurs personnes qui ont développé des anticorps. À la suite de ces annonces, son cours en bourse a bondi. Faut-il croire à cette bonne nouvelle ou s'agit-il de communication ?

"Les deux", répond Michel Kazatchkine, immunologiste et ancien directeur du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. "Il y a bien entendu un coup de comm' dans une compétition qui est absolument féroce". Le spécialiste rappelle qu'il y a déjà une dizaine de vaccins en phase d'essais cliniques assez avancés chez l'humain et une centaine de candidats vaccins.

"Soyons prudents", préconise-t-il. "Il est vraisemblable que nous pourrons avoir un vaccin assez rapidement mais ce n'est pas encore certain. Il n'y a pas encore 100% de certitudes qu'un vaccin pourra être mis au point", rappelle cette immunologiste. "Cela dit les chances sont importantes parce qu'on ne part pas de zéro, on a déjà des vaccins contre des virus cousins, comme le SARS", tempère ce spécialiste.