publié le 19/05/2020 à 08:33

Pourra-t-on bientôt retourner à la messe ou prier à la mosquée ? Le Conseil d'État demande au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Les sages considèrent qu'il s'agit d'une "interdiction disproportionnée", "qui porte une atteinte grave à la liberté religieuse". L'exécutif a huit jours pour revoir sa copie.

L'évêque de Nanterre se réjouit déjà. "C'est une excellente nouvelle, il y a une attente profonde des fidèle", raconte Mathieu Rouget. "Il ne s'agit pas de prendre cette décision comme une invitation à faire n'importe quoi", tempère-t-il.

Le religieux a déjà en tête des mesures sanitaires. "Un rang sur deux, une place sur trois, du gel hydro-alcoolique à l'entrée de l'église, pas de gestes de paix où on se donne la main, si c'est nécessaire le port du masque...", énumère l'évêque qui souhaite une "organisation de la liturgie pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions sanitaires possibles."

À écouter également dans ce journal

France - 131 morts en 24 heures mais toujours moins de malades en réanimation : moins de 2000, c'est une première depuis le 22 mars dernier.

États-Unis - Outre-Atlantique, on vient de passer le seuil des 90.000 morts. Ce sont 10.000 de plus en une semaine. Et Donald Trump a annoncé prendre de la chloroquine, en prévention du virus, malgré les mises en garde des autorités de santé américaines.

Polémique - Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Élysée le patron de Sanofi. Le laboratoire français a fait parler de lui la semaine dernière, lorsqu'il avait annoncé destiner un éventuel vaccin en priorité aux Américains, qui ont investi 30 millions de dollars dans ses recherches.