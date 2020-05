Coronavirus en France : le gouvernement au chevet du bâtiment

publié le 19/05/2020 à 09:12

L'activité redémarre, mais doucement. Au niveau national, 72% des chantiers sont repartis. Il n'y en avait que 53% une semaine plus tôt, selon la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), qui regroupe les petits artisans du bâtiment. Mais un tiers seulement de ces chantiers tournent normalement.

Dans beaucoup d'endroits, le gros œuvre a du mal à se relancer parce qu'il faut du monde et de la main-d'œuvre pour réaliser les fondations ou la maçonnerie. Or il faut respecter les mesures barrières et moins d'ouvriers sont autorisés sur un chantier. Aussi, c'est plus difficile d'obtenir les matériaux car le carrelage arrive au compte-goutte d'Espagne et les fenêtres ont encore du mal à venir d'Italie.

Enfin, ce redémarrage n'est pas homogène sur le territoire : 82% des chantiers ont repris en Bretagne mais 66% seulement en région parisienne. Le secteur du bâtiment et celui de l'immobilier sortent de deux mois de coma, comme l'ensemble de l'économie confinée.

La différence, c'est que le bâtiment est un indicateur avancé de la reprise ou pas de notre économie car cela représente 5% de notre activité économique...

La part de nouveaux contrats donnera le pouls

Or les clients du bâtiment sont tous en plein doute face à l'avenir. Les collectivités locales ont géré la crise sanitaire avec des équipes qui faisaient la transition en attendant le nouveau conseil municipal. Donc aucun appel d'offres n'a été lancé. Les promoteurs ont vu leurs permis de construire gelés. Et les particuliers ont économisé en attendant de savoir quel serait leur avenir professionnel à la rentrée.



Mais, visiblement, les agents immobiliers affirment qu'ils retrouvent un volume d'activité similaire à celui d'avant le confinement. C'est vrai. Mais il s'agit souvent de finaliser des projets qui avaient été lancés avant le confinement. On ignore encore quelle est la part de nouveaux contrats. C'est cela qui donnera le pouls du redémarrage ou pas. Vous savez, pour l'immobilier, les mois d'avril et de mai sont stratégiques : ils représentent en moyenne 20% des transactions annuelles. Le moment de vérité, ce sera cet été et le mois de septembre, quand on saura quel est l'impact réel de cette crise sur notre économie, sur les faillites d'entreprises, sur le chômage... D'ici là, on peut avoir un marché immobilier qui attend.

120.000 ventes perdues pendant le confinement

Mais, par ricochet, cela pèse sur l'activité du bâtiment. C'est logique. D'après le site MeilleursAgents, on a perdu 120.000 ventes sur l'ancien au cours de ces 2 mois de confinement. En général, les travaux d'aménagements, de rénovation se font dans les 2 ans qui suivent l'achat d'un bien. Les artisans de la Capeb ont donc toutes les raisons de s'inquiéter car ils savent que le retard pris sur l'immobilier va se traduire par un report des chantiers à la fin de l'année. Or la plupart n'ont pas la trésorerie pour tenir plusieurs mois avec une activité réduite.

Surtout que les mesures d'hygiène leur coûtent cher. Elles représenteraient entre 10 et 20% de surcoût selon la Capeb qui aimerait bien bénéficier d'un geste de l'État. C'est-à-dire d'une TVA réduite sur tous les travaux pour relancer les devis. Car, pour le moment, ils ne peuvent pas répercuter les surcoûts sur les factures. Soit ils réalisent les chantiers sur la base des devis signés avant le confinement, et la Capeb constate déjà 4 à 5% d'annulations de contrats, soit ils n'ont pas de nouveaux devis. Actuellement, les carnets de commandes moyens sont de 67 jours au lieu de 80 jours en temps normal. Cela signifie que les professionnels du bâtiment ne savent pas ce qu'ils deviendront à partir de la fin juillet.