Les infos de 06h30 - Coronavirus : Emmanuel Macron veut une "Europe de la santé"

publié le 19/05/2020 à 08:23

Le couple franco-allemand a proposé lundi un plan de relance de 500 milliards d'euros

De cette Europe unie, doit naître une "Europe de la santé", ont aussi souhaité Paris et Berlin.

"Notre volonté est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé. Avec des stocks communs de masques et de tests, des capacités d'achats communes et coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser les cas. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité", a lancé Emmanuel Macron.

À écouter également dans ce journal

Commerces - Fermés depuis le jeudi 16 avril en France, six entrepôts d’Amazon vont rouvrir à partir de ce mardi 19 mai, après un accord entre la direction et les syndicats.

Santé - Cinquante-quatre salariés d'un abattoir de Fleury-les-Aubrais (Loiret) ont contracté le Covid-19, soit vingt de plus que la veille, après les 79 nouveaux tests effectués dimanche, a annoncé lundi l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire.



États-Unis - Donald Trump a annoncé qu'il prenait de l'hydroxychloroquine, un médicament controversé dont l'éventuelle efficacité contre le coronavirus est notamment prônée par le professeur Didier Raoult.