publié le 19/05/2020 à 05:37

Ce sont des résultats encourageants. Le laboratoire américain Moderna, financé par le gouvernement américain, a fait part ce lundi 18 mai de "données intérimaires positives" de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin anti-coronavirus, mRNA-1273.

Ce dernier a semblé susciter une réponse immunitaire chez huit personnes à qui il avait été administré, de la même ampleur que ce qu'on observe chez ceux qui ont été naturellement contaminés par le virus. Un seul patient a ressenti de légers effets indésirables : une rougeur et une douleur dans le bras, mais qui se sont vites estompés.

Les résultats complets de cet essai de phase 1 ne sont toutefois pas encore connus et des essais à grande échelle sont prévus en juillet. Le président américain Donald Trump n'a pourtant pas tardé à se féliciter de résultats "stupéfiants".

Les premières données "nous laissent penser que mRNA-1273 a une forte probabilité de créer une protection" contre le coronavirus, s'est félicité de son côté Stéphane Bancel, le directeur général français de Moderna.

À écouter également dans ce journal

Municipales - Faut-il ou non organiser le second tour des élections municipales en juin ? Le conseil scientifique doit rendre au gouvernement un avis très attendu à ce sujet ce mardi matin.

Baccalauréat - La phase d'admission sur Parcours Sup doit s'ouvrir ce mardi à 17h. Les lycéens vont enfin pouvoir obtenir les premières réponses des écoles et des universités à leurs voeux.

Europe - Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé ce mardi un plan de relance pour sortir l'Union européenne de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Il faut "restaurer la fabrication et la production de médicaments et des vaccins à venir sur le sol de l'union européenne qui a trop délocalisé en Chine", juge l'eurodéputée LREM Véronique Trillet-Lenoir.