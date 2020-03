Coronavirus : "Il faudra un déconfinement progressif", dit Christophe D'Enfert

publié le 24/03/2020 à 21:51

Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré ce mardi 24 mars au soir que le conseil scientifique préconisait un confinement "d'au moins six semaines". Il a ajouté que ce n'était qu'une "prédiction" et que la situation pouvait perdurer tant que le risque de contamination existait encore.

Mais les Français, qui ne sont qu'à une semaine de confinement, se demandent déjà quand ils vont en sortir et surtout comment. Selon le professeur Christophe d'Enfert de l'Institut Pasteur, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. "L'exemple de la Chine montre qu'il faudra un déconfinement progressif", a-t-il déclaré sur RTL.

Il faudra donc, selon lui, agir prudemment et en plusieurs étapes. La première étant de "faire attention aux personnes les plus fragiles". Pour cela, il est nécessaire d'acquérir un certain nombre de données" sur, notamment, l'immunité qu'auront pu développer les personnes ayant attrapé le covid-19.

Un individu qui attrape le coronavirus, et en guérit, développe des anticorps qui empêchent en principe une nouvelle infection. "Mais dans quelle mesure ces anticorps sont protecteurs ? On n'a pas toujours l'information", a souligné le Pr D'Enfert. Il est donc primordial "d'étudier la nature de la réponse des anticorps" pour agir en conséquence et ne pas être submergés par une seconde vague de contamination après le déconfinement.