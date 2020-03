Confinement : comment être sûr que l'on est à moins d'un kilomètre de chez soi

publié le 24/03/2020 à 15:49

Depuis lundi 23 mars et les annonces d'Édouard Philippe, le périmètre à ne pas dépasser si l'on veut sortir s'oxygéner est d'un kilomètre autour de chez soi. Promenez le chien, se dégourdir les jambes ou faite une séance de sport ne doivent pas se faire à plus de 1.000 mètres du domicile. Alors, au moment de mettre son attestation de sortie dans la poche, comment vérifier qu'on ne sera pas contrôlé hors zone par la maréchaussée ?

Tout d'abord, les propriétaires d'un smartphone peuvent utiliser Google Maps ou Plans (l'équivalent chez Apple), avec la fonction "à proximité" qui définira la distance d'un commerce par rapport à votre domicile, que le premier soit fermé ou pas. Mais Le JDD indique qu'on peut passer par un autre site, qui délimitera une zone de manière plus précise, avec une zone d'un kilomètre, isométrique, (à pieds) autour d'un point, et non pas à vol d'oiseau (distance en ligne droite).

Il s'agit de Géoportail, le site de cartographie en ligne de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Dans le menu à droite de l'écran, il est possible de "calculer une isochrone" en sélectionnant l'adresse de départ et le kilométrage à définir autour, explique l'hebdomadaire. Une zone va alors s'afficher sur la carte, dans laquelle vous allez pouvoir vous ébrouer (une heure maximum, et seule, conformément aux mesures de confinement).