Coronavirus : la défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca inquiète l'exécutif

publié le 05/04/2021 à 18:06

Un total de 11.100 doses de vaccins n’ont pas trouvé preneur ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais et les images de ces Français et Françaises qui refusent de se faire vacciner inquiète au plus haut sommet. De nombreux élus, y compris dans la majorité, ont fait remonter des effets secondaires de l'AstraZeneca, confirme un député.

Alors, les ministres sont chargés de rassurer, sans accabler pour autant les Français qui ne veulent plus se faire vacciner. "On dit la vérité, on est transparent en tout point", confie l'entourage de Jean Castex en substance. Le message c'est : "Ayez confiance". Mais si vous ne souhaitez plus vous faire piquer, pensez au moins à annuler votre rendez vous.

Alors, cette défiance supposée des Français à l'entourage d'Emmanuel Macron tient à la relativiser. "Attention à l'effet loupe", met en garde un conseiller, qui rappelle que les commandes d'AstraZeneca via les pharmacies augmentent de semaine en semaine.

Enfin, la question qui se pose à moyen et à long terme, c'est : la campagne de vaccination française est-elle en danger si les Français boudent massivement ce vaccin ? "Non", répond un très proche du chef de l'État. À l'Élysée, on estime que le nombre de vaccins est suffisant pour tenir la promesse du tous vaccinés à l'été 2021.