Coronavirus : faut-il dépister systématiquement les jeunes ?

publié le 17/08/2020 à 15:56

Ils seraient les principaux vecteurs du coronavirus. Ces derniers mois, la responsabilité des jeunes est pointée du doigt dans l'épidémie de coronavirus. Selon le dernier point de Santé publique France, le taux d'incidence serait de 28,9 chez les 15-44 ans, soit plus du double que chez les 45-64 ans et trois fois plus que chez les 65-74 ans. Cela signifie que plus de 28 personnes sur 100.000 ont été nouvellement infectés pendant la semaine du 3 au 9 août.

Pour faire face à ce problème, le professeur Djillali Annane, chef du service réanimation à Garches (Hauts-de-Seine), propose une solution radicale : dépister systématiquement tous les personnes de 15 à 40 ans.

"Ma proposition : un dépistage systématique, obligatoire et gratuit par test PCR dans cette tranche d'âge. Cela doit se faire avant la rentrée, c'est-à-dire avant la reprise du lycée, de l'université, du travail...", explique-t-il le 15 août dans Le Parisien.

Une mesure compliquée à mettre en place

En pratique, cette idée pourrait être difficile à appliquer. En effet, même si le gouvernement assure avoir les moyens de faire plus de dépistages, les laboratoires font déjà face à un afflux massif de personnes souhaitant se faire tester pour la Covid-19. Localement, dans certains laboratoires, des queues de plusieurs heures se sont ainsi formées depuis que les tests sont devenus accessibles sans ordonnance, et remboursés par la Sécurité sociale. Avec une telle mesure, c'est près de 20 millions de personnes qu'il faudrait tester avant la rentrée.

L'obligation des test chez les 15-40 ans pourrait aussi poser des problèmes légaux, puisque le test PCR peut être considéré comme envahissant. Ce test virologique consiste en effet à prélever des cellules dans le nez avec une sorte de long coton tige. Il faudrait par ailleurs justifier de la nécessité de rendre le test obligatoire uniquement pour une catégorie de personnes. Pourquoi un jeune qui respecte les gestes barrières devrait-il être dans l'obligation de se faire tester, et pas une personne de 50 ans qui ne fait pas attention ?

Des campagnes de sensibilisation ciblées

Sur le plan sanitaire, un dépistage massif permettrait de mettre à l'isolement les personnes infectées et limiter certaines contaminations. De nombreuses personnes porteuses du virus n'ont aucun symptôme et peuvent ne pas s'en rendre compte avant le dépistage. Mais pour être vraiment efficace, il faudrait être certain de réaliser le test au bon moment, ou le faire régulièrement.

De plus, rien n'empêche d'être contaminé après le test. Le risque d'une telle mesure pourrait être de donner un faux sentiment de sécurité après un test négatif, qui inciterait à faire moins attention aux gestes barrières.

Plutôt que de rendre le dépistage obligatoire, certaines Agences régionales de santé (ARS) comme celle de la Nouvelle-Aquitaine, ont choisi de faire une communication centrée sur les jeunes avec des campagnes sur les réseaux sociaux, ou en faisant passer le message par des influenceurs ou des sportifs.