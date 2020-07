Coronavirus : comment se laver les mains efficacement ?

publié le 17/07/2020 à 09:30

Qu'importe le déconfinement et l'été, le coronavirus reste bien présent et les gestes barrières restent à privilégier. L'hygiène doit être irréprochable, ainsi, il est essentiel de se laver les mains régulièrement, et bien.

Le Premier ministre, Édouard Philippe avait au début du mois de mars, invité tous les Français à "se laver les mains toutes les heures". Se laver les mains régulièrement, c'est le meilleur moyen de se débarrasser des bactéries que vous pouvez accumuler tout au long de votre journée, tout est un nid à microbes.

L'OMS a mis à disposition un guide explicatif d'un lavage de mains efficace, avec les différentes étapes à respecter. Le savon, un élément clef pour déloger les bactéries, doit être étalé partout sur les mains, en insistant bien entre les doigts ou encore dans les paumes. Lavez vos mains en ne négligeant aucune surface.

Comment bien se laver les mains ? Crédit : OMS

Idéalement, lavez vos mains pendant 40 à 60 secondes. Pour faire patienter en musique, le site Wash Your Lyrics vous permet de créer votre propre affiche avec les paroles de votre chanson favorite. Une technique que Gloria Gaynor a déjà adoptée : avec son interprétation de I Will Survive la star américaine a cartonné sur son compte TikTok.