Coronavirus : le difficile accès aux tests PCR inquiète

publié le 21/07/2020 à 01:33

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, les tests PCR font débat. Le délai pour obtenir ces tests et leurs résultats est jugé trop long par les professionnels de la santé. Si ces tests sont disponibles en nombre, il apparaît compliqué d’en bénéficier.

Dans certaines régions, les délais pour se faire tester s’allongent, plusieurs jours voire une ou deux semaines sont parfois nécessaires. Pour rappel, un test PCR négatif est obligatoire pour pouvoir voyager dans certains pays ou territoires, notamment au Maroc et dans les départements d’Outre-mer. L’examen doit être réalisé 48 heures ou 72 heures avant le départ.

Par ailleurs, les médecins constatent plus de demandes "de confort" : des personnes, sans symptômes, cherchent à se rassurer en contrôlent leur état de santé. "On est en train de ‘faire open-bar’ et on risque de louper des personnes qui sont porteuses du virus", déplore François Blanchecotte, président national du syndicat des biologistes.

De fait, il rappelle qu’il est difficile de rendre les résultats dans les délais en raison de cet "engorgement". Un engorgement qui décourageait certaines personnes avec symptômes de réaliser un test PCR.