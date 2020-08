publié le 17/08/2020 à 09:25

Le directeur d’une maison de retraite près de Nancy a exprimé sa colère après que le coronavirus a tué 9 de ses résidents en une semaine.

Sur RTL, il a accusé ouvertement certaines familles : "On a quelques familles qui sont insupportables parce qu’elles ne respectent pas les gestes barrières. Vous avez des familles qui ont embrassé leur papa et leur maman, qui ne nous apprécient pas du tout parce qu’on est un peu contraignants et donc, il y a des comportements complètement aberrants. On laissait les familles face à face avec une table, etc. et vous avez des familles qui contournaient la table et qui allaient embrasser leur papa ou leur maman. On a écrit aux familles et on leur a demandé si elles-mêmes avaient été touchées par le Covid. Et on a quand même deux familles qui ont osé nous dire : ‘On a eu le Covid’ et elles sont venues voir leurs parents. Là, ça m’a énervé, j’ai piqué une grosse colère parce que c’est meurtrier je trouve."

Cet Ehpad avait jusque-là géré la crise de manière exemplaire. Jamais, même au plus fort de l’épidémie, aucun cas de coronavirus ne s’était déclaré dans l’établissement alors qu’en Meurthe-et-Moselle, 70% des Ehpad ont été infectés par le coronavirus. Tout a dérapé le 5 août dernier quand deux résidents présentent des symptômes inquiétants. Ils sont alors testés positifs. Dès le lendemain, tout l’établissement est testé et le résultat est que 8 soignants et 30 résidents sont positifs. Depuis 10 jours, l’Ehpad est sous cloche avec plus aucune visite autorisée et repas pris dans les chambres, tests réguliers… Mais 9 résidents sont déjà décédés, de 87 ans à 98 ans et 4 autres sont dans un état inquiétant.

